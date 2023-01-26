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13:33, 26 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении трех гаубиц Д-20 и одной «Гвоздики»

Российские войска уничтожили три гаубицы Д-20 и одну «Гвоздику» на херсонском направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска уничтожили три гаубицы Д-20 и одну самоходную гаубицу «Гвоздика» на херсонском направлении. Об этом в четверг, 26 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что на этом направлении также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, которые производятся в США.

«В районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногрироговка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ», — отчитались в министерстве.

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Ранее российские военные уничтожили самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab из Польши в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что на краснолиманском также удалось уничтожить гаубицы «Мста-С» и «Гвоздика».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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