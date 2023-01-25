Минобороны отчиталось об уничтожении самоходных гаубиц ФРГ и Польши в ДНР

МО РФ отчиталось об уничтожении самоходных гаубиц производства ФРГ и Польши в ДНР

Российские военные уничтожили самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab из Польши в Донецкой народной республике (ДНР). Такой отчет представил журналистам в среду, 25 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на красно-лиманском также удалось уничтожить гаубицы «Мста-С» и «Гвоздика». Кроме того, по данным Конашенкова, российские военнослужащие ликвидировали свыше 20 украинских военных и две боевые бронированные машины противника.

А на донецком направлении были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины, пояснили в Минобороны.

19 января российское ведомство докладывало об уничтожении двух украинских гаубиц «Акация» на купянском направлении.