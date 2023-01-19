Российские войска уничтожили две гаубицы «Акация» на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских гаубиц «Акация» на купянском направлении

Российские войска уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки «Акация» на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались в районах населенных пунктов Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР) и Ивановка в Харьковской области.

В результате ударов были уничтожены две самоходные гаубицы «Акация», а также боевая бронированная машина, два автомобиля и свыше 30 солдат ВСУ.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Украине Западом: одну артиллерийскую систему М777 производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы — AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).