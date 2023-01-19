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13:36, 19 января 2023Россия

Российские войска уничтожили две гаубицы «Акация» на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских гаубиц «Акация» на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки «Акация» на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались в районах населенных пунктов Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР) и Ивановка в Харьковской области.

В результате ударов были уничтожены две самоходные гаубицы «Акация», а также боевая бронированная машина, два автомобиля и свыше 30 солдат ВСУ.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Украине Западом: одну артиллерийскую систему М777 производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы — AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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