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11:50, 26 января 2023Путешествия

Стюардесса выгнала иудея с рейса с фразой «у ваших всегда тонны багажа»

На рейсе Delta Air Lines бортпроводница выгнала пассажира из самолета из-за багажа

Фото: Gerrie van der Walt / Usnplash

На рейсе авиакомпании Delta Air Lines пассажира-хасида выгнали из самолета со словами «у ваших всегда тонны багажа». Виновную в этом бортпроводницу обвинили в сети в дискриминации евреев, передает VINnews.

Уточняется, что у пассажира была одна ручная кладь и коробка для шляпы, при этом габариты багажа не превышали допустимую компанией норму. Когда мужчина пытался положить вещи на верхнюю полку, к нему обратилась одна из стюардесс, упрекнув, что у ортодоксальных евреев всегда много сумок в путешествиях. «Почему вы не можете положить шляпную коробку под ноги?» — возмутилась девушка.

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Получив отказ, бортпроводница попыталась вынести вещи пассажира из самолета, после чего вызвала полицию. В ходе разбирательств и допроса попутчиков было установлено, что мужчина не нарушал правила безопасности, однако стюардесса пригрозила покинуть самолет, если ему позволят лететь.

В Delta объяснили, что, согласно политике компании, убрать бортпроводницу с вылетающего рейса невозможно. Подвергшемуся дискриминации мужчине предложили компенсацию в размере 500 долларов и бесплатную гостиницу. Несмотря на это, мужчина пожаловался на «серьезный ущерб его репутации и жизни» и пригрозил подать в суд на компанию.

Ранее сообщалось, что пассажиры-евреи, которых выгнали с рейса немецкой авиакомпании Lufthansa из-за несоблюдения антиковидных мер, получат денежную компенсацию в размере более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) на каждого.

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Зарина Дзагоева
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