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08:24, 26 января 2023Россия

Российская школьница на камеру ударила сверстницу ногой по лицу из-за вейпа

В Нижнем Тагиле школьница ударила ногой по лицу сверстницу из-за подозрения в краже вейпа

В Нижнем Тагиле школьница жестоко ударила сверстницу ногой по лицу в туалете образовательного учреждения и попала на видео. Его публикует группа «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как подросток, сидящий на подоконнике в туалете, говорит своей сверстнице целовать ей кроссовок. Когда та отказывается, агрессивная школьница замахивается и со всей силы ударяет ногой по лицу девушки.

Предварительно, конфликт произошел из-за кражи вейпа. Других подробностей и причин случившегося пока нет. В региональном управлении МВД после публикации кадров происшествия начали проверку.

Ранее в в Нижнем Тагиле школьники толпой избили сверстников из-за электронной сигареты. По словам очевидцев события, 15 школьников запинывали ногами и ставили на колени четырех ребят, а один из подростков после очередного удара потерял сознание.

Анастасия Шейкина
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