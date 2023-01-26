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16:06, 26 января 2023Бывший СССР

Российский генерал посчитал камикадзе будущих украинских пилотов F-16

Генерал Попов назвал камикадзе будущих украинских пилотов американских F-16

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых будут готовить для пилотирования американских истребителей F-15 и F-16 в случае их поставки Киеву западными союзниками, станут практически камикадзе. Об этом в беседе с «МК» заявил заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, если Киев сможет получить от Запада современные истребители, подготовку специалистов для их пилотирования украинским военным придется проводить в максимально сжатые сроки. «Они же их будут готовить почти как летчиков-камикадзе. На один-два вылета. Иначе не успеют», — посчитал Попов.

Он отметил, что о какой-либо боевой эффективности летчиков, прошедших подобную подготовку, говорить будет сложно. В результате в первое время использования американских истребителей среди украинского летного состава будет много потерь, заключил генерал.

Попов также предположил, что техобслуживанием самолетов в течение первых шести месяца, а то и года, будут заниматься западные консультанты и инструкторы. Своих же специалистов Киев подготовить быстро не сможет.

Ранее в январе издание Politico сообщило, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

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Варвара Кошечкина
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