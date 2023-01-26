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02:01, 26 января 2023Россия

В России решили создать мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

В Москве построят крупнейший комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Москве построят крупнейший в стране комплекс для выпуска деталей для авиадвигателей. На эти цели будет направлено 35 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, госкорпорация «Ростех» хочет объединить на данной площадке производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

На новых мощностях планируется выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.

В настоящее время проектная документация находится на завершающей стадии утверждения. Базовой площадкой для комплекса была выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного. Туда перенесут производство ММП им. В.В. Чернышева, которое сейчас располагается в районе Тушино. Также будут возведены новые производственные цеха.

Ранее сообщалось, что российский «самолет Судного дня» — воздушный командный пункт Ил-80 — испытывали для связи с подводными лодками.

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Екатерина Подвигина
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