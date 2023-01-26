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09:06, 26 января 2023Мир

Украину предостерегли от «логистического кошмара» с поставками танков Leopard

Merkur: поставки танков Leopard могут обернуться «логистическим кошмаром» для Украины

Фото: Janis Laizans / Reuters

Исследователь Центра исследований безопасности в Университете ETH в Цюрихе Никлас Масур прокомментировал решение Германии одобрить поставки танков Leopard 2 на Украину (в том числе для других стран, обладающих такой техникой). По мнению военного эксперта, Киеву следует в первую очередь проследить за координацией поставок, иначе это может обернуться «логистическим кошмаром». Его слова приводит издание Merkur.

«Если Украина хочет иметь возможность защищать себя в долгосрочной перспективе, важно, чтобы логистическая система не была слишком сложной», — считает Масур. Он предполагает, что Киеву было бы проще, если бы вместе с поставками была налажена система обслуживания и ремонта западных танков, желательно — за границей, как уже происходит с артиллерийскими орудиями.

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Масур также предупредил, что Россия сумела консолидироваться и «имеет твердую руку на командном уровне», поэтому рассчитывать на консолидацию сил ВСУ во время ослабления российской армии не стоит. «Мы движемся к ситуации, в которой боевые танки играют важную роль с точки зрения обороны и контрнаступления», — убежден военный эксперт.

Как писало ранее издание Politico, украинские официальные лица уже инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

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Виктория Кондратьева
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