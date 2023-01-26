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13:32, 26 января 2023Россия

ВС России уничтожили четыре системы М777 ВСУ на краснолиманском направлении

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили четыре М777 ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили четыре артиллерийские системы М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, украинские войска также потеряли около 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Отдельно Конашенков уточнил, каким именно подразделениям ВСУ было нанесено поражение — по его словам, это 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовой бригады.

Упомянутые бригады ВСУ дислоцировались в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике и близ Серебрянского лесничества.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила группу украинских военных в ДНР. Засечь группу из не менее восьми украинских солдат удалось оператору БЛА 3-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Бойцы ВСУ пытались продвинуться по лесополосе и занять новые позиции.

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Марк Леонов
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