Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили четыре М777 ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России уничтожили четыре артиллерийские системы М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, украинские войска также потеряли около 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Отдельно Конашенков уточнил, каким именно подразделениям ВСУ было нанесено поражение — по его словам, это 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовой бригады.

Упомянутые бригады ВСУ дислоцировались в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике и близ Серебрянского лесничества.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила группу украинских военных в ДНР. Засечь группу из не менее восьми украинских солдат удалось оператору БЛА 3-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Бойцы ВСУ пытались продвинуться по лесополосе и занять новые позиции.

