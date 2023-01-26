Организаторы «Золотой малины» извинились перед 12-летней актрисой за номинацию

Организаторы «Золотой малины» извинились перед 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг

Организаторы ежегодной антипремии «Золотая малина» извинились перед 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг за номинацию «Худшая женская роль». Об этом сообщает Variety.

Основатель премии Джон Уилсон принес свои извинения и пообещал, что в будущем артистов младше 18 лет номинировать на «Золотую малину» не будут. Он подчеркнул, что считает недовольство из-за номинации Армстронг обоснованным, поэтому ее имя было удалено из списка.

Такое решение было принято после резкой критики мероприятия в соцсетях. Руководителей премии обвинили в жестокости и указали, что их действия могут привести к буллингу ребенка.

«Все люди совершают ошибки, включая многих из нас. Поскольку наш девиз "Признавай свои косяки", мы понимаем, что и сами должны ему соответствовать», — отреагировал Уилсон.

23 января были названы номинанты 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина». Фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли стал номинантом сразу в восьми категориях: «Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара», «Худший сценарий» и других.