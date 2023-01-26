Замерзающего российского младенца в коляске нашли рядом со спящей пьяной матерью

В Петербурге замерзавшего в коляске младенца нашли рядом со спящей пьяной матерью

В Санкт-Петербурге на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов нашли замерзающего младенца в коляске, рядом с которым спала пьяная мать. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянка в возрасте около 25-30 лет лежала на лавочке автобусной остановки. Ребенку, который находился в коляске в мороз, на вид было около полутора месяцев. На место случившегося прибыли сотрудники регионального управления МВД, младенца госпитализировали.

В Санкт-Петербурге в ночное время на предпоследней неделе января установилась морозная погода. Днем температура воздуха составляет около одного-четырех градусов, ночью столбики термометров опускаются до минусовых температур.

Ранее в Тобольске Тюменской области в подъезде нашли пятимесячного младенца, который был завернут в одеяло. Матерью ребенка оказалась 32-летняя жительница Тобольска — она рассказала, что оставила посидеть с сыном свою подругу.

