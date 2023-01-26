Медведев оценил Украину без оружия НАТО фразой «не просуществует и дня»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Украина не просуществует без оружия НАТО ни дня

Без оружия НАТО Украина не просуществует и дня. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«[Украина] зависит на 1000 процентов от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он [Зеленский] со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика», — заявил Медведев.

Также российский политик порассуждал о сумасшествии Зеленского и описал его фразой «нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке». Медведев предположил, что диагностированное им сумасшествие Зеленского проявляется в паранойе и галлюцинациях.

При этом, по мнению Медведева, за паранойей и галлюцинациями стоит желание обосновать требование новых поставок оружия.

Днем ранее российский политик предрек скорую потерю Украиной выхода к морю.