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16:08, 26 января 2023Россия

В Госдуме раскрыли подробности о социальных выплатах для жителей новых регионов

Депутат Нилов рассказал о социальных выплатах жителям новых регионов России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ближайшее время на рассмотрение будет внесен пакет законопроектов, определяющих порядок предоставления пенсионных и социальных выплат, а также медицинского страхования для жителей новых российских регионов. Вероятнее всего, процесс перехода будет происходить по крымскому сценарию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Скоро будет внесен целый пакет законопроектов, который будет определять переходные положения. За основу будет взят крымский формат. Причем, речь будет идти одновременно и про пенсионные выплаты, про социальные, про медицинское страхование», — уточнил депутат.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже с 1 марта пенсии жителям новых регионов будут назначаться по российским нормам.

Также сообщалось, что правительство России рассмотрит законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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Наталия Белова
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