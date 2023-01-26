Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 26 января 2023Бывший СССР

Мэр Кишинева предупредил о проблемах с водоснабжением в городе

Мэр Кишинева Чебан предупредил, что город может остаться без водоснабжения из-за долгов

Фото: Shutterstock

Из-за долгов, накопившихся у предприятия «Апэ-канал», Кишинев может остаться без водоснабжения. О возможном возникновении подобной проблемы предупредил в Telegram мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

В ноябре прошлого года чиновник уже сообщал, что долги «Апэ-канал» могут оставить город без воды. Тогда ситуацию урегулировали, предприятие должно было погасить долги в рассрочку. Однако сейчас риск того, что Кишинев останется без воды, все еще высок.

«Поскольку максимально были затянуты процессы, чтобы не корректировать стоимость услуг водоснабжения и канализации, а с другой стороны — растут цены на все остальные услуги, в связи с этим "Апэ-канал" накопил долги за электроэнергию. Компания Premier Energy (поставщик электроэнергии — прим. «Ленты.ру») уже отключила некоторые объекты предприятия», — рассказал Чебан.

Градоначальник добавил, что мэрия делает все возможное для погашения долгов. Тем не менее тариф на канализацию и воду слишком низкий и не позволяет компенсировать расходы. При этом власти не позволяют поднять тариф до необходимого уровня.

«Если правительство продолжит навязывать счет НАРЭ (Национальное агентство по регулированию в энергетике), то город рискует остаться без воды и канализации, а стратегическое учреждение обанкротится, что является основной целью правительства», — считает Чебан.

В конце 2022 года премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала местных жителей продолжить экономить энергоресурсы. Рост цен на них ранее спровоцировал энергетический кризис в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери
Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине
В Индии начались аресты студентов за просмотр фильма о премьер-министре
В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх
В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта
Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.