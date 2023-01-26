В Одесской области рассказали о последствиях ракетных атак

Власти Одесской области сообщили о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры

В Одесской области рассказали о последствиях ракетных обстрелов — в результате атаки 26 января были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

По словам представителя местных властей, в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время на территорией региона работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно о нескольких взрывах в Одессе и других украинских городах. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.