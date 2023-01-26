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11:42, 26 января 2023Бывший СССР

В Одесской области рассказали о последствиях ракетных атак

Власти Одесской области сообщили о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Shutterstock

В Одесской области рассказали о последствиях ракетных обстрелов — в результате атаки 26 января были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

По словам представителя местных властей, в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время на территорией региона работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно о нескольких взрывах в Одессе и других украинских городах. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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