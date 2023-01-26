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13:37, 26 января 2023Мир

Глава МИД Франции прибыла в Одессу

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о прибытии в Одессу 26 января
СюжетМинобороны:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу. Об этом министр иностранных дел сообщила на своей странице в Twitter.

«В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера», — сказано в публикации.

Ранее глава Минобороны Пятой Республики Себастьяна Лекорню заявил, что Франция поставит легкие колесных разведывательные танки AMX-10 RC для Украины в феврале. «Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», — объявил министр. Он отметил, что Париж не называет точное количество переданных машин из соображений безопасности.

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Анжелика Бережная
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