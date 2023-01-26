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10:59, 26 января 2023Мир

Пригожин прокомментировал санкции США и ЕС словами «плевал, плюю и плевать буду»

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что считает санкции США и ЕС незаконными

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен и глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о том, пытался ли он обходить санкции Евросоюза и США, наложенные против него и против ЧВК, заявил, что считает такие меры незаконными. Он описал свое отношение к ним словами «плевал, плюю и плевать буду». Цитату публикует пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, эти санкции были приняты без согласия госорганов России, поэтому он считает, что может не соблюдать ограничения. «При современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций», — заключил он.

Он добавил, что санкции не помешали газете Financial Times «получить от моих агентов деньги для того, чтобы поставить мою фотографию на первую полосу». Речь о материале от 24 января, в котором в том числе утверждается, что в 2021 году Казначейство Великобритании выдало множество разрешений юридической фирме Discreet Law на работу с Пригожиным.

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Виктория Кондратьева
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