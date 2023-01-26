Мобилизационный потенциал Европы оценили

Военный политолог Перенджиев рассказал о проблеме мобилизации в Европе

Мобилизационный потенциал Европы в независимости от размеров государств и численности населения может оказаться небольшим ввиду открытости границ внутри стран: потенциальные мобилизованные могут просто сбежать на другие территории. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Конечно, у каждой страны есть свой мобилизационный потенциал. Но, говоря о Европе, мы должны понимать, что там все не так просто. Дело в том, что там очень прозрачные границы», — заметил военный эксперт.

Перенджиев допустил, что потенциальные европейские мобилизованные могут уехать даже в Россию и Белоруссию, чтобы укрыться от призыва. Он также заметил подтекст в словах главы генштаба Чехии Карела Ржека, заговорившего о возможной мобилизации.

«Возможно, он предлагает обратить внимание на то, а действительно ли в Европе есть этот мобилизационный потенциал? Может быть, в этой проблеме стоит разобраться», — заметил Перенджиев.

Ранее Ржека заявил, что в случае военного конфликта в Европе понадобится частичная мобилизация. Военный подчеркнул, что армия НАТО должна быть готова к столкновению с «численно превосходящим противником» в лице России. Ржека также призвал страны Запада пересмотреть свой оборонный бюджет, поскольку Кремль будет «широко использовать новые ракетные технологии или беспилотные летательные средства», апробированные в конфликте на Украине.