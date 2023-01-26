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17:22, 26 января 2023Ценности

В Подмосковье откроется магазин с кроссовками Reebok

Магазин с кроссовками Reebok откроется в аутлете «Fashion House Шереметьево» в Подмосковье

Фото: Siarhei Plashchynski / Unsplash

Магазин с кроссовками спортивного бренда Reebok появится в аутлете «Fashion House Шереметьево» в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».

По информации издания, турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий упомянутой маркой в России, запустит новую торговую точку под названием SneakerBox. Отмечается, что магазин откроется в феврале. «Новый спортивный магазин будет продавать преимущественно продукцию Reebok и развернется на площади 694 квадратных метра», — говорится в заявлении компании.

В августе 2022 года журналисты Mash сообщили, что бренд Reebok возобновит работу в России после 15 сентября. По информации издания, торговые точки бренда не начинали работу, поскольку американское руководство марки не передало магазины турецкому холдингу FLO Retailing. Данный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Также стало известно, что компания FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них: Garamond, Miss F, Lumberjack и другие.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта 2022 года. В марте данная марка, принадлежавшая Adidas, была продана американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

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Майя Пономаренко
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