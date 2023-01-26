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13:34, 26 января 2023Россия

Российские военные перехватили семь снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS

Минобороны сообщило о перехвате семи снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военнослужащие перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) «Ольха», «Ураган» и HIMARS в Луганской народной республике (ЛНР), Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом журналистам в четверг, 26 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Снаряды были перехвачены в районе Кременной в ЛНР, села Куйбышево и Валерьяновки ДНР, в районе села Новоуспеновка Запорожской области и поселка Чаплинка в Херсонской области. Также, по информации оборонного ведомства, в районе села Костогрызово в Херсонской области была сбита противорадиолокационная ракета HARM американского производства.

Кроме того, российские военные уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районах Кременной, Житловки и Новокраснянки в ЛНР, в районе Никольского в ДНР и в Новопрокоповке и Дорожнянке Запорожской области.

25 января Минобороны отчиталось об уничтожении самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab производства Польши в ДНР. На краснолиманском направлении российские войска уничтожили гаубицы «Мста-С» и «Гвоздика».

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Варвара Родикова
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