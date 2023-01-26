Сбивший насмерть на электросамокате россиянку подросток предстанет перед судом

В Севастополе подросток, сбивший на электросамокате пенсионерку, предстанет перед судом

В Севастополе перед судом предстанет 17-летний подросток, который на электросамокате насмерть сбил пожилую женщину. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подростка обвиняют по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года россиянин на электросамокате Ninebot KickScooter Max нарушил ПДД и на максимальной скорости наехал на пенсионерку. Россиянка скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане местный житель Марс Гузаяров, сбивший насмерть четырех девушек, получил 13 лет колонии.