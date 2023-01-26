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20:34, 26 января 2023Путешествия

В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете

Пользовательница TikTok решила сэкономить на багаже в самолете и отправила вещи по почте

Фото: Shutterstock

Туристка нашла способ сэкономить на багаже в самолете, отправив свои вещи по почте, и восхитила пользователей сети. Необычным способом избежать переплаты она поделилась на своей странице в TikTok, на публикацию обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что ей предстоит перелет авиакомпанией Spirit Airlines, и дополнительный багаж обойдется в 150 долларов (около 10 тысяч рублей). Она решила сэкономить, воспользовавшись услугами доставки. На видео показано, как туристка складывает в картонную коробку вещи и косметические средства для лица и тела. Заполненную коробку она заклеивает скотчем, а сверху пишет нужный адрес.

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По словам пользовательницы TikTok, доставка вещей обошлась ей в 34 доллара (2,3 тысячи рублей). Пассажирке удалось сэкономить на багаже более 100 долларов (около семи тысяч рублей). Несмотря на это некоторые подписчики с сомнением отнеслись к лайфхаку с коробкой, заметив, что все указанные вещи можно было уместить в ручную кладь.

Тем не менее большинство юзеров восхитились этой идеей, а некоторые даже заявили, что сами такое практикуют. «Буквально каждый раз так делаю, чтобы не переплачивать», «А я отправил свои грязные вещи по почте, потому что в рюкзаке были сувениры», — писали они.

Ранее часто летающий самолетом мужчина, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий и дал пять советов для экономии в поездках. Во-первых, опытный турист призвал всегда отказываться от так называемых «программ защиты путешествий», которые предлагают авиакомпании. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.

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Зарина Дзагоева
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