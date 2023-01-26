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19:14, 26 января 2023Экономика

США ввели санкции против связанных с холдингом Потанина структур

США ввели санкции против четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» Потанина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вашингтон вводит санкции против четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В санкционном списке оказались компании «Интеррос инвест» и «Интеррос кэпитал», а также связанная с холдингом инвестиционная компания Whiteleave Holdings limited, зарегистрированная на Кипре, и предприятие Saltcliff Trading Limited.

В декабре 2022 года США ввели санкции против Потанина. Миллиардера внесли в так называемый SDN-лист, который предполагает блокировку активов подсанкционных лиц в американской юрисдикции, а также запрет на транзакции в долларах и с любыми контрагентами из США.

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Варвара Кошечкина
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