Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

ТАСС: российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Токаревки

Российские военные уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектом на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что на данном складе в том числе хранились снаряды к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Ольха». Артиллерийский удар районе Токаревки был нанесен в среду, 25 января.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ и базы ремонта РСЗО в Донецкой народной республике (ДНР). До этого Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области — в результате были уничтожены цеха, в которых производился ремонт ракетно-артиллерийского вооружения.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.