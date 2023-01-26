Гражданину Нигерии дали три года за обман россиянки почти на два миллиона рублей

В Сочи гражданину Нигерии дали три года за обман россиянки почти на два миллиона рублей

Гражданина Нигерии Беста Осаретина Ийоху осудили на три года за обман жительницы Сочи почти на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вину в содеянном он не признал. Мужчина попытался обжаловать приговор, однако суд не удовлетворил его апелляционную жалобу.

По данным следствия, иностранец познакомился с россиянкой через соцсеть, представившись военным Генри Томасом. Он сказал, что проходит службу в миротворческих войсках в Афганистане. Вскоре женщина влюбилась в своего собеседника, а тот признался, что собирается переехать в Сочи и открыть там бизнес.

Ийоха попросил потерпевшую занять ему денег для того, чтобы якобы отправить посылку с семейными ценностями и воинскими наградами в Россию. Доверчивая россиянка согласилась и перевела возлюбленному 1,9 миллиона рублей. На самом деле лжебоец изначально не собирался отправлять вещи, так как с мая 2019 года он жил в России, где работал на стройках.

Ранее сообщалось, что в Волжском мошенник-альфонс предстанет перед судом за обман шести женщин на три миллиона рублей.