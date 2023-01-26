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18:30, 26 января 2023Силовые структуры

Гражданину Нигерии дали три года за обман россиянки почти на два миллиона рублей

В Сочи гражданину Нигерии дали три года за обман россиянки почти на два миллиона рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гражданина Нигерии Беста Осаретина Ийоху осудили на три года за обман жительницы Сочи почти на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вину в содеянном он не признал. Мужчина попытался обжаловать приговор, однако суд не удовлетворил его апелляционную жалобу.

По данным следствия, иностранец познакомился с россиянкой через соцсеть, представившись военным Генри Томасом. Он сказал, что проходит службу в миротворческих войсках в Афганистане. Вскоре женщина влюбилась в своего собеседника, а тот признался, что собирается переехать в Сочи и открыть там бизнес.

Ийоха попросил потерпевшую занять ему денег для того, чтобы якобы отправить посылку с семейными ценностями и воинскими наградами в Россию. Доверчивая россиянка согласилась и перевела возлюбленному 1,9 миллиона рублей. На самом деле лжебоец изначально не собирался отправлять вещи, так как с мая 2019 года он жил в России, где работал на стройках.

Ранее сообщалось, что в Волжском мошенник-альфонс предстанет перед судом за обман шести женщин на три миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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