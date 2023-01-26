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02:52, 26 января 2023Мир

Посольство России в Испании заявило о русофобии западных СМИ

Посольство России: задержание отправившего взрывчатку испанца демонстрирует русофобию СМИ

Фото: Juan Medina / Reuters

Посольство России в Испании прокомментировало задержание испанца, подозреваемого в рассылке писем с взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. По мнению дипломатов, это продемонстрировало русофобию некоторых западных СМИ, передает РИА Новости.

В посольстве отметили, что разделяют реакцию читателей испанской прессы после того, как обвинения в адрес России относительно ее причастности к рассылке писем оказались опровергнуты. «Одни высмеивают антироссийскую пропаганду, другие считают, что полностью утратили доверие к СМИ», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Ранее газета The New York Times писала о возможной причастности российских военных разведчиков к прошлогодней рассылке писем с взрывчаткой в Испании. По информации издания офицеры российской военной разведки были связаны с националистической группой, которая проводила кампанию по рассылке взрывных устройств в Испании.

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Варвара Кузьмина
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