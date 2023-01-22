В США заподозрили военную разведку России к рассылке бомб в Испании

NYT: российская разведка может быть причастна к рассылке писем с взрывчаткой в Испании

Российские военные разведчики могут быть причастны к прошлогодней рассылке писем с взрывчаткой в Испании. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По информации издания, в последние недели следователи сосредоточили свое внимание на Русском имперском движении (РИД), у которого якобы «есть члены и партнеры по всей Европе, а также имеются учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге». Утверждается, что важные члены группы находились в Испании в то время, и местная полиция отследила их связи с крайне правыми испанскими организациями.

Источники газеты утверждают, что РИД имеет связи с российскими спецслужбами, и офицеры из разведки могли руководить действиями движения.

В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Поводом для этого стал контакт националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них якобы ездили в Санкт-Петербург, где проходили подготовку в специальном лагере, организованном РИД: предполагается, что они провели там 11 дней и получили некие боевые навыки. Тогда госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Тогда легкое ранение получил сотрудник дипмиссии, он добрался до больницы своим ходом. Позднее выяснилось, что взрывчатка находилась в почтовом конверте. Также письма рассылались премьер-министру Испании, в министерство обороны, а также в посольство США.