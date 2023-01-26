В Госдуме объяснили отсутствие необходимости смены статуса спецоперации

Депутат Картаполов заявил об отсутствии необходимости в смене статуса спецоперации

Генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в смене статуса специальной операции на Украине (СВО). Об этом депутат сообщил РБК.

«Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает», — сказал генерал.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в России стоит обсудить вопрос об изменении статуса СВО из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки.

По мнению парламентария, изменение статуса спецоперации является возможностью перевести экономику страны «на военные рельсы» и использовать все ресурсы для победы.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о смене статуса СВО.