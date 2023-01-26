Российский оперативник погиб от ножевых ранений в сердце

В Волгоградской области в гараже нашли тело оперативника с ножевыми ранениями сердца

В Волгоградской области полиция и следствие выясняют обстоятельства гибели оперуполномоченного из города Камышина. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ИА «Высота 102».

По данным агентства, погибший оперативник работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями сердца было найдено в гараже его отца, который обнаружил сына ранее, когда тот еще был жив, и вызвал скорую. Прибывшим коллегам погибшего россиянин заявил, что его сын сам нанес себе ранения.

По факту произошедшего была назначена служебная проверка. С места происшествия был изъят нож, ведется следствие.

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