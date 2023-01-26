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09:08, 26 января 2023Силовые структуры

Российского военнослужащего в отставке задержали за диверсию на нефтебазе

Под Брянском военнослужащего в отставке задержали за диверсию на нефтебазе в Сураже

Кадр: @serevdos

В Брянской области задержали российского военнослужащего Вооруженных сил России в отставке за диверсию на нефтебазе в Сураже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, в декабре 2022 года мужчина запустил квадрокоптер с боеприпасами недалеко от базы и сбросил их на резервуары с горючим. При этом инструкции он получил от куратора из Украины. За успешную атаку тот перевел ему 700 долларов (примерно 48 тысяч рублей).

Потратить деньги мужчина не успел, так как его сдал другой диверсант, задержанный за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях под Брянском.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Волгограда начал слушания по уголовному делу 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года.

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Елизавета Новикова
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