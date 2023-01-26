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13:09, 26 января 2023Путешествия

Популярная актриса пожаловалась на вымогавшую у нее деньги полицию Таиланда

Тайваньская актриса Шарлин Ань заявила о вымогавших у нее деньги полицейских в Бангкоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Популярная тайваньская актриса Шарлин Ань пожаловалась на вымогавших у нее деньги на контрольно-пропускном пункте в районе Хуай Кванг в Бангкоке полицейских. Об этом пишет The Thaiger.

По данным издания, инцидент с азиатской знаменитостью произошел еще в начале января, однако огласку ему она придала только сейчас. Девушка рассказала у себя в соцсетях, что ее остановили на КПП возле посольства Китая примерно в час ночи и начали обыскивать. «Полицейские не смогли найти у нас ничего противозаконного, поэтому начали проверять наши визы, — добавила она. — Я отдала им свою визу, VOA (виза по прибытии), которая была легально выдана в аэропорту. Офицеры отказались пропустить меня, заявив, что она недействительна».

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Актриса пожаловалась, что в итоге полиция Таиланда «вытрясла из нее» 27 тысяч бат (около 57 тысяч рублей) якобы за нарушение. Полицейские сообщили ей, что виза должна быть напечатана в паспорте с официальной эмблемой. По словам девушки, правоохранители продержали ее на КПП примерно два часа и пытались всеми способами сфабриковать против нее обвинение.

Ранее в январе туристка из Китая подкупила тайскую полицию для вип-сопровождения из аэропорта и оказалась в центре громкого скандала. Всем происходящим девушка поделилась в TikTok. Появившихся на видео сотрудников дорожной инспекции и туристической полиции опознали и отстранили от работы.

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Фариза Бацазова
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