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10:11, 26 января 2023Мир

Глава Минобороны Польши озвучил сроки поступления американских танков Abrams

Министр обороны Польши Мариуш Блащак: первые танки Abrams прибудут из США весной

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной. Такие сроки озвучил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что всего в Польшу в этом году поступят 58 танков. Блащак также рассказал, что на первом этапе это будут использованные танки старшего поколения — с их помощью восполняют потери после поставок Киеву старых танков Т-72.

Глава Минобороны добавил, что современные танки Abrams рассчитывают получить лишь к концу следующего года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обещанные Киеву американские танки M1 Abrams поступят на Украину через несколько месяцев. Он пояснил, что США потребуется некоторое время, чтобы наладить поставки топлива для танков Abrams на Украину.

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Варвара Кошечкина
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