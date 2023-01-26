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01:55, 26 января 2023Мир

Белый дом назвал сроки поставки танков Abrams Украине

Представитель Белого дома Кирби: передача танков Abrams Киеву займет «многие месяцы»

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

Обещанные Киеву американские танки M1 Abrams поступят на Украину через несколько месяцев. Такие сроки назвал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Потребуются многие месяцы, пока они попадут туда», — сказал он. Представитель Белого дома пояснил, что США потребуется некоторое время, чтобы наладить поставки топлива для танков Abrams на Украину. При этом Кирби отказался назвать конкретную дату.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». Также Байден отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

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Марина Совина
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