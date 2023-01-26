Президента Татарстана решили переименовать в раиса без переходного периода

Госсовет решил переименовать президента Татарстана в раиса без учета переходного периода

Депутаты госсовета Татарстана приняли новую редакцию поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона с президента на «главу–раиса» без учета переходного периода, передает РИА Новости.

Принятая в декабре 2022 года поправка в конституцию республики о переименовании должности главы региона предусматривала переходный период, в соответствии с которым новое наименование следовало применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Предполагалось, что действующий глава региона Рустам Минниханов именовался бы президентом до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта», — сказал глава комитета парламента Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Кроме того, он пояснил, что пакет поправок в Конституцию Татарстана внесен в парламент группой, в которую вошли около половины депутатов, передает «Интерфакс».

23 января Минниханов на встрече с президентом России рассказал, что Татарстан потратил на поддержку спецоперации и восстановление Лисичанска 2,5 миллиарда рублей.