Глава Татарстана раскрыл Путину траты региона на спецоперацию

Минниханов: Татарстан потратил на поддержку СВО и восстановление Лисичанска 2,5 млрд руб.

Татарстан потратил на поддержку специальной военной операции (СВО) и восстановление Лисичанска в ЛНР почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава республики Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск», — раскрыл Минниханов размер трат региона. При этом он посетовал, что пока в Лисичанске не получается работать в полную силу, хотя в зоне уже находятся два батальона республики — «Алга» и «Тимер».

Глава Татарстана также доложил президенту, что в зону спецоперации уже доставлены почти две тысячи тонн гуманитарной помощи.

6 января бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник рассказал о постоянных обстрелах со стороны украинских военных на лисичанском направлении. При этом российские Вооруженные силы, по его словам, «в ответ не молчали».

В конце декабря 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство займется проверкой расходов на нужды СВО. В первую очередь запланированы проверки расходов на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов.