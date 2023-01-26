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10:00, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство мужчины во время ссоры из-за тату в 2004 году

На Сахалине осудят россиянина, избившего до смерти мужчину из-за татуировок в 2004 году

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Сахалинской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя об убийстве мужчины 19 лет назад. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае 2004 года фигурант общался с потерпевшим на Советской улице в городе Невельск. Мужчина спросил его о татуировках на руках, однако собеседника разозлил вопрос, и он оскорбил знакомого. Мужчины начали ссориться, и тогда обвиняемый избил жертву. Его приятель поддержал драку. В результате избиения потерпевший скончался.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ. Соучастника приговорили в 2005 году к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Фигурант скрылся и был объявлен в розыск. Его обнаружили в декабре 2022 года и задержали.

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Екатерина Власова
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