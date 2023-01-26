Извержение вулкана Тонга временно повысит глобальную температуру

Nature Climate Change: вулкан Тонга повысит глобальную температуру из-за испарения воды

Ученые Оксфордского университета оценили глобальные изменения температуры из-за извержения вулкана Тонга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Специалисты предполагают, что воздействие будет достаточно большим, чтобы временно поднять средние глобальные температуры на 1,5 градуса Цельсия выше предела, установленного Парижским соглашением еще в 2015 году. На это указывают модели переноса излучения, которые использовали для оценки глобального температурного воздействия выброса водяного пара в атмосферу.

Климатологи обнаружили эффект потепления в 0,12 ватта на квадратный метр вскоре после взрыва. Затем ученые использовали данные модели переноса в качестве входных данных для стандартной климатической модели, чтобы сделать оценки вероятного повышения средней глобальной температуры в течение 10 лет после извержения.

Исследователи рассмотрели два сценария: низкие и умеренные выбросы углекислого газа. В обоих сценариях графики продемонстрировали повышенную вероятность того, что средние глобальные температуры превысят отметку в 1,5 градуса Цельсия. Первый показал, что вероятность увеличилась с 50 до 57 процентов, а второй — с 60 до 67 процентов.

В январе 2022 года подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай извергся с такой силой, что в атмосферу выбросило огромное количество пепла, газа и воды. В отличие от других крупных извержений в результате взрыва в атмосферу было выброшено огромное количество воды (146 тонн), что оказало согревающий эффект. Поскольку взрыв был мощным, большая часть этой воды достигла стратосферы, а это означает, что ей потребуется много лет, чтобы осесть обратно на Землю.

