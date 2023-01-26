Российский подросток попал под поезд и выжил

МВД: подросток в Тверской области госпитализирован после того, как его сбил поезд

Подросток в Тверской области госпитализирован после того, как его сбил поезд на железнодорожной станции Дорожиха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу линейного отдела МВД на станции Тверь.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в 19:00 26 января. Мальчик 2011 года рождения получил травму ноги из-за проходящего поезда. Ребенка доставили в больницу, подробности о его состоянии не уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники МВД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области 13-летняя девочка попала под поезд, записывая ролик в социальной сети, и сняла свою смерть под его колесами. Машинист заметил ребенка, когда поезд шел со скоростью 75 километров в час. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение было уже невозможно.