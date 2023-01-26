В Twitter придумали способ расплатиться по многомиллиардным долгам

WSJ: Маск провел переговоры о продаже новых акций Twitter для погашения долгов на $3 млрд

Руководство социальной сети Twitter во главе с миллиардером Илоном Маском придумало способ расплатиться с частью долгов на 13 миллиардов долларов, в том числе путем продажи новых акций компании, узнало The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, команда Маска провела переговоры с инвесторами о вариантах привлечения 3 миллиардов долларов. Эта сумма пойдет на погашение необеспеченной и наиболее дорогой доли кредита из 13 миллиардов долларов, который Маск взял у нескольких банков для покупки Twitter. При этом руководство компании намеревалось решить этот вопрос с инвесторами до конца прошлого года.

Банки, выдавшие кредит бизнесмену на приобретение социальной сети, до сих пор не получили по нему ни одной выплаты. Из-за этого процентная ставка растет, а общие расходы на выплаты процентов по кредитам Twitter уже оцениваются в 1,25 миллиарда долларов. Долг ежедневно увеличивается на 3,4 миллиона долларов. Между тем первая ежеквартальная выплата должна быть произведена уже в конце января, отмечает издание.

Погашение необеспеченной части долга стало бы долгожданным финансовым облегчением для социальной сети, так как процентные ставки по остальной части кредита примерно на 10 миллиардов куда более стабильны и «управляемы». Потенциальная сделка также обеспечила бы определенное успокоение для банков, которые ранее намеревались продать долг сторонним инвесторам, но вынуждены были отказаться от своих планов после того, как ухудшение рыночных условий и ситуации в компании понизило интерес инвесторов к рискованным облигациям и займам.

25 декабря Маск заявлял, что хотя Twitter и «не в безопасности», он уже не находится на грани банкротства. При этом 21 декабря миллиардер сравнивал положение дел в компании с терпящим крушение самолетом, который он пытается спасти путем радикальных реформ и увольнений.