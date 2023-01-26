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06:35, 26 января 2023Спорт

Валиева рассказала о мыслях о завершении карьеры

Камила Валиева рассказала, что ее посещали мысли о завершении карьеры

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что ее посещали мысли о завершении карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка подчеркнула, что они никогда не были категоричными. «Не было такого, что все, завтра я не катаюсь. Сложные моменты есть у всех, особенно когда что-то не получается. Ты думаешь, что это катастрофа, но это часть спорта», — заявила Валиева. Спортсменка также подчеркнула важность отдыха для спортсменов.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. WADA недовольно этим вердиктом ДАК и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Алексей Гусев
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