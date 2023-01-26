ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса на 13 процентов за месяц

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте смертности от коронавируса на 13 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в период с 26 декабря по 22 января коронавирусом заразились более 11 миллионов человек, а более 55 тысяч — скончались. В организации сообщили, что число случаев заражения COVID-19 уменьшилось по сравнению с предыдущими 28 днями на 25 процентов.

В с 16 по 22 января больше всего инфицированный было выявлено в Японии (672 526 человек) и США (323 721).

По состоянию на 25 января в ВОЗ поступили сообщения о 664 873 023 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 724 248 умерших.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года. По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. Он добавил, что новые линии коронавируса могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет.