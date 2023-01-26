Вблизи Запорожской АЭС зафиксировали мощные взрывы

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗЭАС). Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

По информации экспертов, за пределами объекта произошли мощные взрывы, «свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта».

Так, 25 января около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, 26 января взрывов стало больше, заявили в МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по Запорожской АЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. По его словам, нападения на станцию стали рутиной и это безумие.