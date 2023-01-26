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22:24, 26 января 2023Россия

Вблизи Запорожской АЭС зафиксировали мощные взрывы

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗЭАС). Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

По информации экспертов, за пределами объекта произошли мощные взрывы, «свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта».

Так, 25 января около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, 26 января взрывов стало больше, заявили в МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по Запорожской АЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. По его словам, нападения на станцию стали рутиной и это безумие.

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Марина Совина
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