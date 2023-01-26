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14:24, 26 января 2023Бывший СССР

Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры

Зеленский назвал неправильной поддержку Бориса Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отрекся от поддержки экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, если тот снова захочет выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News.

Зеленский отметил, что с его стороны было бы «неправильным» поддерживать Джонсона пока на кресло премьер-министра занимает Риши Сунак. «Это неправильно. Мне жаль», — отметил он.

Президент добавил, что видел Джонсона в разных ситуациях и обстоятельствах, поэтому у него с ним особенные отношения.

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Алевтина Запольская
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