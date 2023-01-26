Зеленский заявил о желании видеть Джонсона послом Великобритании в Киеве

Зеленский заявил, что хотел бы видеть Бориса Джонсона послом Великобритании на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании видеть бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона послом страны в Киеве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетическом назначении Джонсона на пост посла.

Глава государства добавил, что с Джонсоном у него сложились замечательные отношения, а сам британский премьер оказывал серьезную помощь Киеву в начале российской военной спецоперации на Украине. Зеленский также отметил, что у него хорошие отношения и с нынешним премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

