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15:11, 24 января 2023Мир

Джонсон призвал включить Украину в НАТО «ради стабильности мира»

Экс-премьер Британии Джонсон призвал принять Украину в НАТО для стабильности и мира

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина должна вступить в НАТО «ради стабильности мира», граждан республики нужно взять под защиту. Его мнение прозвучало в статье для Daily Mail Plus.

При этом, еще будучи на посту, экс-премьер утверждал, что вступление Киева в альянс пока невозможно осуществить.

В той же колонке Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин не отдаст приказ использовать ядерное оружие на Украине. Британский политик уверен: в Кремле трезво оценивают последствия применения ядерного оружия.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире войны ядерной.

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Виктория Кондратьева
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