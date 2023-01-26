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01:29, 26 января 2023Мир

Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю

Захарова предупредила Запад, что переписать историю на новый лад не получится
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю на новый лад и стереть память о советских солдатах. Об этом она написала в своем Telegram.

Как напомнила Захарова, каждый год 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау» проходит памятное мероприятие, посвященное освобождению узников Красной армией, на котором в прошлом всегда выступал российский посол в Польше. Однако в 2022 году российским дипломатам не предоставили слова, а в мае закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны.

В этом же году, отметила представитель МИД, российских представителей и вовсе не пригласили. «Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнеры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», — заявила она.

Ранее Захарова попросила страны Европы «очнуться от летаргического сна» и вспомнить, что бенефициаром прошлых мировых войн были именно США. По ее словам, создавая новые очаги напряженности в мире, США будут дальше обеспечивать доллар и поддерживать темпы роста американской экономики.

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Марина Совина
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