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16:28, 27 января 2023Бывший СССР

Абхазия ввела бесполетные зоны

Правительство Абхазии ввело временные бесполетные зоны из-за террористических угроз

Фото: Sputnik / РИА Новости

Правительство Абхазии ввело временные бесполетные зоны для предотвращения военных и террористических угроз, сообщает пресс-служба кабинета министров страны. Ограничения будут распространяться в том числе и на беспилотные летательные аппараты.

«Установить на временной основе до утверждения правил использования воздушного пространства Республики Абхазия запретные зоны воздушного пространства Республики Абхазия над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов согласно приложению к настоящему постановлении», — заявили в правительстве республики.

Кроме того, бесполетной зоной объявили и пространство над военными объектами, аэропортом Сухуми, зданием государственной телерадиокомпании и ретрансляционной вышкой «Абхазсвязи».

12 января в стране прошли веерные отключения электроэнергии. Решение было принято в связи с дефицитом мощности и для обеспечения баланса в энергосистеме.

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Василий Мека
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