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02:21, 12 января 2023Бывший СССР

В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии

В Абхазии 12 января начали действовать веерные отключения электроэнергии

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

В Абхазии в четверг, 12 января, начались веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе РУП «Черноморэнерго», данное решение было принято в связи с дефицитом мощности и для обеспечения баланса в энергосистеме. Отмечается, что потребление электричества в Абхазии выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Первые отключения начались в час ночи с нескольких подстанций, запитанных от Ингурской ГЭС. Ожидается, что в общей сложности свет будут отключать четыре раза в сутки по одному часу.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве на фоне похолодания происходят аварийные отключения света. «Снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий», — заявил он.

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