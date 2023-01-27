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09:19, 27 января 2023Силовые структуры

Россиянин ударил полицейского кулаком по лицу и попал под следствие

На Алтае 47-летний мужчина ударил полицейского кулаком по лицу в служебной машине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На Алтае 47-летний мужчина избил полицейского. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 декабря фигурант совершил правонарушение. Правоохранители посадили его в служебную машину, чтобы отвезти в отделение. В автомобиле он напал на сотрудника МВД и ударил кулаком по лицу, нанеся повреждения.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Ранее стало известно, что в Балашихе двое пьяных закидали машину ДПС снежками и напали на полицейского.

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Екатерина Власова
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