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17:37, 11 января 2023Силовые структуры

Закидывающие машину ДПС снежками россияне попали на видео

В Балашихе двое пьяных закидали машину ДПС снежками и напали на полицейского

В Балашихе двое пьяных закидали машину ДПС снежками и напали на полицейского, сообщает Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как фигуранты бросают снег в служебную машину, затем инспектор ДПС идет за ними и молодые люди пытаются избить его, однако правоохранитель дает юношам отпор.

Известно, что сотрудник ГИБДД удерживал нападавших до прибытия подкрепления. Задержанным грозит срок.

Ранее стало известно, что в Астраханской области 33-летняя россиянка ударила полицейского дверью машины по голове.

Екатерина Власова
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